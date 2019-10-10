Граждане Турции создают новые предприятия в промквартале Азербайджана
Среди резидентов, работающих в индустриальных парках Азербайджана, пока нет турецких компаний.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров журналистам на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции".
По словам замминистра, сегодня турецкие бизнесмены работают над созданием двух компаний в промышленных кварталах, в частности в Гаджигабуле. Хотя эти компании зарегистрированы в Азербайджане, их учредителями являются граждане Турции. Одна из двух компаний нацелена на производство упаковочных материалов, а другая - на выпуск биологических удобрений.
На данный момент предприятия проходят тестовый режим. Работа в этом направлении будет продолжена.
Сафаров также подчеркнул, что министерство экономики проводит масштабные работы по развитию промышленных зон в Азербайджане.
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