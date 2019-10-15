https://news.day.az/economy/1166104.html Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на крупную сумму
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на крупную сумму
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 октября текущего года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 170 миллионов манатов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на БФБ.
На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 14 ноября 2019 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну не конкурентную.
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