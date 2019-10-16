Сервис Aviasales.az поможет азербайджанским путешественникам сравнить стоимость и найти выгодный вариант перелёта.

Туристический поисковик стал доступен по адресу aviasales.com. Национальная версия Aviasales показывает стоимость билетов в манатах.

Также на сайте доступны прямые цены от национального перевозчика AZAL и ещё нескольких десятков других авиакомпаний и онлайн-агентств со всего мира. То есть на сайте поисковика можно сравнить все цены на перелёты в одном окне и выбрать самый подходящий вариант. При этом оплата происходит на сайте агента или перевозчика, а иногда и в интерфейсе самого поисковика.

"По данным Международного аэропорта Гейдар Алиев, пассажиропоток за первые восемь месяцев 2019 года вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим периодом. Потенциал в плане выездного туризма стал для нас сигналом для запуска версии Aviasales, адаптированной для Азербайджана. Мы собрали команду из локальных экспертов, которые хорошо знакомы с местным рынком путешествий", - говорит Ярослав Степанюк, директор по развитию новых направлений.

Статистика Aviasales свидетельствует о том, что азербайджанцы чаще всего ищут билеты в Россию, Турцию, Украину, Эмираты и Грузию. Хотя встречается и экзотика вроде Фиджи. "Количество заграничных штампов в азербайджанских паспортах растёт, и Aviasales, помогающий сравнить стоимость билетов всего за пару кликов, очень кстати", - добавляет Ярослав Степанюк.

Среди сервисов, локализованных для Азербайджана, в Aviasales скоро появится "Календарь низких цен". Вылет на день раньше или позже может стоить по-разному. Например, улететь из Баку в Дубай в четверг стоит 274 маната, но если немного перестроить планы и отправиться в Эмираты в среду, стоимость билета снизится до 186 манатов, - рассказали в компании.

"Мы многое сделали, чтобы азербайджанцам было удобнее планировать свои поездки. Доработан интерфейс, добавлены локальные агентства, при этом мы сохранили принцип честной цены. Стоимость билета окончательная, к ней не добавляются сборы и дополнительные услуги. И самое главное - наша support-команда всегда на связи с пользователями и помогает с любыми проблемами, возникшими во время бронирования и даже после", - поясняет Ярослав Степанюк.

Aviasales - крупнейший в Восточной Европе интернет-поисковик авиабилетов, активно развивающийся на рынках СНГ. В 2019 году Forbes назвал Aviasales одной из самых дорогих компаний Рунета. Ранее поисковик объявил о запуске своих сервисов в Казахстане, Беларуси и Узбекистане.

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