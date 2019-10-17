В Азербайджане зарегистрированы девять зарубежных стартапов - три израильских, три украинских и три российских.

Об этом председатель правления Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли сказал на встрече с делегацией, возглавляемой руководителем Национального фонда инноваций Ирана Али Вахдатом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава Агентства отметил, что украинскому стартапу необходимо 2 млн долларов инвестиций: "За короткое время, примерно 2 дня, мы проверили эти стартапы. Они уже привлекли 17 млн долларов инвестиций, и 2 млн долларов должен инвестировать Азербайджан. Поэтому сотрудники Агентства собираются ехать в Киев".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!