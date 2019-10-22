На территории Гаджигабульского промышленного квартала будет создано предприятие по выпуску оборудования для производства строительных материалов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров в рамках проходящей в Бакинском Экспоцентре 25-й Азербайджанской международной строительной выставки Baku Build 2019.

Замминистра отметил, что в настоящее время сфера производства строительных материалов динамично развивается. "При этом порядка 90 процентов внутреннего спроса на такие строительные материалы как цемент, кирпич покрывается за счет производства в Азербайджане", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что создание предприятия по выпуску оборудования для производства строительных материалов ожидается в Азербайджане впервые.

Организатором выставки Baku Build 2019 является компания Caspian Event Organisers, при поддержке Агентства малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), а также министерства экономического развития Азербайджана.

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