Сегодня второй Бакинский форум по электронной коммерции (BEF - 2019), проходящий в рамках InnoWeek - Недели инноваций, продолжает свою работу в Агентстве по инновациям, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Во второй день Форума, проводимого при организационной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий, Европейского Союза и партнерстве с PASHA Bank, для участников был проведен мастер-класс по бизнес-моделям электронной коммерции, кибербезопасности и защите данных, поведению и тенденциям на рынке.

Цель мастер-класса - проведение экспертных тренингов для занимающихся электронной коммерцией лиц и новичков этой сферы, их просвещение. В состав инструкторов входят специалисты по кибераналитике Карамат Гаджиев, Рашад Ибрагимов, Вугар Джафаров, специалист по кибербезопасности, налогам и праву Фарид Исаев.

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