В связи со столетием образования Бакинского государственного университета (БГУ) как первого высшего учебного заведения нового типа на мусульманском востоке, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил очередную юбилейную монету.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, выпущена серебряная монета номиналом в пять манатов, передает Day.Az.

Вес юбилейной монеты составляет одну тройскую унцию - 31,1 грамма (±0,1 грамма), а диаметр - 38,61 миллиметра. Монеты изготовлены Королевским монетным двором в Великобритании по технологии Pruf.

На лицевой стороне (аверсе) юбилейной монеты изображено административное здание БГУ и отчеканена цитата из речи Общенационального лидера Гейдара Алиева и его подпись. На оборотной стороне (реверсе) изображен Государственный герб Азербайджана и знак, символизирующий азербайджанский манат.

Юбилейная валюта является официальным платежным инструментом в стране по номинальной стоимости.

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