Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцать четвертого октября составила 65,66 доллара за баррель, что на 1,31 доллара выше предыдущего показателя. Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 64,35 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 1,43 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 57,94 долларов за баррель, что на 1,31 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четырнадцатого октября составила 61,59 доллара за баррель, что на 1,16 доллара больше предыдущего показателя.

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