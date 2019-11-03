В сентябре текущего года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 31,782 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 181,033 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве торговли Турции.

"В сентябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 152,931 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана - 28,102 миллиона долларов" - сказали в министерстве.

Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-сентябре 2019 года вырос на 47,215 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,431 миллиарда долларов.

"В январе - сентябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,133 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана 298,646 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в сентябре 2019 года составил 32,181 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,08 процента по сравнению с сентябрем 2018 года, и составил 15,220 миллиарда долларов.

"В сентябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 0,15 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 16,961 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

В январе-сентябре внешний товарооборот Турции составил 286,419 миллиарда долларов.

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