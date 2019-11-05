Операционные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в январе-сентябре текущего года составили около 95 миллионов долларов, капитальные расходы - 25 миллионов долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на BP-Azerbaijan, передает Day.Az.

Согласно сообщению, операционные расходы в годовом сравнении сократились на 8 миллиона долларов или 9,2%, капитальные расходы же увеличились на 4 млн долларов или 19,04%.

В первом полугодии по BTC экспортировано примерно 24 млн тонн (свыше 177 млн баррелей) нефти, что на 1 млн тонн или 4% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. За весь период эксплуатации с июня 2006 по BTC транспортировано 440 млн тонн нефти (3,3 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 4 307 танкеров и отправлена на мировой рынок.

По BTC в основном транспортируется нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть из Туркменистана, России и Казахстана.

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