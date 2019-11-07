На железнодорожном участке Баладжары-Ялама завершается строительство тяговых подстанций, предназначенных для понижения электрического напряжения и преобразования тока с целью передачи его в контактную сеть, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Подстанции находятся в Яшме (Хызинский район), Гызылбуруне (территория Сиязани), Чархы и Яламе в Хачмазе.

На Баладжарской тяговой подстанции в Бинагадинском районе выполнено 33,4% работ.

Таким образом, десять существующих тяговых подстанций, работающих на постоянном токе на участке Баладжары-Ялама, будут заменены на 5 новых тяговых подстанций, работающих на переменном токе.

В сообщении говорится, что со следующего года на участке Баладжары-Ялама планируется капитальный ремонт железной дороги. Процесс позволит обновить сферы сигнальной связи и энергоснабжения. Преобразование тяговых подстанций позволит стабилизировать интенсивность движения на железной дороге.

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