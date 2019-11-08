В сентябре 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет 395,21 миллиона манатов, что на 4,5 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на данные ГТК.

В сентябре текущего года таможенные пошлины составили 110,802 миллиона манатов, или 28 процентов от всех поступлений, НДС - 264,86 миллиона манатов (67 процентов), акцизы - 15,83 миллиона манатов (четыре процента), дорожный налог - 3,717 миллиона манатов (0,9 процента).

По сравнению с октябрем прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 18,8 процента, от НДС - на 0,4 процента, Поступления от дорожного налога сократились на 20 процентов, от акцизов - на 4,3 процента.

Отметим, что поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

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