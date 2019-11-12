Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) изменит энергетическую карту Юго-Восточной Европы.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сказала исполнительный директор проектной компании ICGB AD - Теодора Георгиева, во время инспекции процесса строительства интерконнектора, передает Day.Az.

"Мы мобилизовали все силы для строительства трубопровода между Болгарией и Грецией, и мы благодарны за постоянную поддержку правительств двух стран и Европейской комиссии. Проект IGB изменит энергетическую карту региона", - заявила Георгиева.

Посол США в Болгарии Херро Мустафа, который также был среди участников инспекции, отметил, что IGB - это не просто еще один трубопровод, это проект, который значительно укрепит национальную безопасность Болгарии и даст возможность снизить энергозатраты болгарского потребителя.

"Теперь мы с нетерпением ждем быстрого прогресса в реализации этого проекта", - добавил Мустафа.

Напомним, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будет направлено на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, также в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции.

Четыре с половиной миллиарда кубометров газа будет направлено на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа - на краткосрочные рынки.

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