Развитие новых технологий в мире, использование искусственного интеллекта и робототехники в различных сферах общественной жизни - одна из реалий современной эпохи.

В последние годы и в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева современные достижения мировой науки применяются в общественной жизни. Так, Азербайджан отправил в космос три спутника, в стране создана система "Интеллектуальный транспорт".

Успехи в применении современных технологий в судебно-правовой системе Азербайджана вызвали большой интерес у международного сообщества. Широкое использование в мире искусственного интеллекта и робототехники ставит серьезные задачи перед международным и национальным законодательством.

С целью поделиться со странами мира успехами нашего государства, в том числе изучения международного опыта по внедрению искусственного интеллекта и информационных технологий в области судебно-правовой системы, 15 ноября Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) и Институт права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана провели в Баку международную конференцию на тему "Искусственный интеллект и права человека", которая была посвящена вышеуказанным вопросам.

Помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов открыл международную конференцию вступительной речью и провел интересные дискуссии вокруг таких важных тем, как существующие в Европе практики по применению искусственного интеллекта в судебной и частной исполнительной системах, последние новшества в области цифровизации, а также национальное законодательство Азербайджана и перспективы в этой области, предстоящие задачи и переход к цифровому судопроизводству.

Директор Института права и прав человека НАНА, депутат, доктор юридических наук, профессор Айтен Мустафазаде в своем выступлении отметила, что использование искусственного интеллекта и роботов создало совершенно новое направление в юридической науке, и что новые вызовы обществу от искусственного интеллекта в контексте права и прав человека являются важными задачами. Она сказала, что такая конференция проводится с целью изучения и применения мировой практики в отвечающей требованиям времени науке Азербайджана, в том числе в области прав человека.

Затем в своем выступлении президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ), доктор юридических наук Рамин Гурбанов отметил, что Европейская комиссия активно продвигает и поддерживает эффективность и качество работы судебной системы, органов юстиции и прокуратуры, а также институт адвокатуры Европы. Со стороны CEPEJ разработано множество руководств и других документов для повышения эффективности и качества правосудия в государствах-членах, а также проводятся научные исследования по различным актуальным вопросам.

В качестве одного из них CEPEJ на пленарном заседании в декабре прошлого года принял "Европейскую этическую хартию об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и смежных областях", и это впервые в Европе обеспечило для политиков, законодателей и руководителей в судебных органах рамку нормативных принципов, которые могут направить в вопросах быстрого развития искусственного интеллекта в судебных процессах.

Не следует забывать, что искусственный интеллект нацелен не на уменьшение обеспечения верховенства права, доступа к правосудию и качества правосудия, а наоборот, на усиление.

Рамин Гурбанов отметил, что применение искусственного интеллекта может иметь прямое влияние на права человека, что первая Европейская этическая хартия, регулирующая эту область, была разработана и одобрена органом, руководимым им, и что все государства-члены должны соответствовать этим европейским стандартам, а также он подчеркнул важность применения искусственного интеллекта в системе права в Азербайджане, как и в странах-членах ЕС. Рамин Гурбанов подчеркнул, что результатом внимания, которое оказывает Президент страны на судебно-правовую систему, стало проведение крупномасштабных работ в направлении цифровизации судебной системы Азербайджана.

Отметим, что согласно указу Президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года, в нашей стране проводятся последовательные и целенаправленные реформы, касающиеся повышения эффективности правосудия и доверия граждан, упрощения и расширения возможностей их доступа к суду, цифровизации судебных систем и исполнения решений, а также применения различных технологических инноваций.

В результате этих реформ в настоящее время в различных областях успешно используются автоматизированные электронные системы и различные элементы искусственного интеллекта, и применение таких технологий расширяется.

В обсуждениях приняли участие представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, первый заместитель спикера парламента, заместитель генерального прокурора, начальник Управления по борьбе с коррупцией, ректор Академии Службы государственной безопасности, председатель Палаты аудиторов и другие официальные лица, председатели судов, судьи, адвокаты, известные местные и зарубежные эксперты, представители дипломатического корпуса, в том числе глава Бакинского офиса Совета Европы, и.о. ректора Академии юстиции, генеральный секретарь Международной ассоциации судей и Европейской ассоциации судей, председатель Центра "САТУРН" CEPEJ, итальянский судья Джиакомо Оберто, а также эксперты из других стран CEPEJ - Франции, Литвы, Германии, Боснии и Герцеговины, Украины, России и Израиля.

В конце конференции прошла презентация CEPEJ специального издания Совета Европы на азербайджанском языке "Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и смежныхобластях".