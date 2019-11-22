Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов посетил Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят (70 км от Баку), передает Day.Az со ссылкой на DKN.

В ходе визита глава Управления по международному сотрудничеству и связям с общественностью Заур Гасанов проинформировал посла о текущей деятельности, принципах работы Бакинского порта и реализуемых проектах в области улучшения операционных возможностей и экологии.

Как сообщает официальный сайт Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, стороны обсудили усилия Казахстана и Азербайджана по развитию транзитно-транспортного потенциала, вопросы взаимодействия между морскими портами двух стран в целях наращивания грузоперевозок и транзитных возможностей. Сержан Абдыкаримов также ознакомился с инфраструктурой, созданной в порту.