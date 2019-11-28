Состоялось мероприятие с участием представителей министерства энергетики, ряда государственных структур, международных организаций и экспертов, посвященное окончательному отчету по проекту "Оценка готовности возобновляемых источников энергии в Азербайджане", которое было организовано Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ), сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики, передает Day.Az.

Глава аппарата минэнерго Заур Мамедов рассказал о плодотворном сотрудничестве между Азербайджаном и МАВИЭ, высоко оценил проект как успешный результат сотрудничества и сказал, что проект окажет положительное влияние на развитие возобновляемых источников энергии в стране.

Глава аппарата сообщил о разработке законопроекта "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" и о подготовке предложений по стимулированию использования возобновляемых источников энергии, созданию благоприятной инвестиционной среды и поддержке частной предпринимательской деятельности.

Было отмечено, что по возобновляемым источникам энергии приоритетными являются восемь территорий (пять для ветроэнергетики и три для солнечной энергетики) общей мощностью 750 мегаватт.

Заур Мамедов отметил тесное сотрудничество с международными компаниями в области использования возобновляемых источников энергии.

Было отмечено, что развитие возобновляемых источников энергии окажет положительное влияние на энергетическую безопасность и устойчивость, охрану окружающей среды, снижение выбросов вредных газов, транспорт и домашнее хозяйство.

Затем был представлен отчет по проекту. Были рассмотрены рекомендации по правовым и регулятивным рамкам по возобновляемой энергии, механизмам политической поддержки, регулированию разрешительных процедур, определению финансовых механизмов с привлечением местных и иностранных инвесторов, долгосрочному планированию энергии, осуществлению договоров купли-продажи .