Азербайджано-российские отношения имеют крепкую экономическую и политическую основу, что является подтверждением стратегического партнёрства между странами. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Орешкин на 18-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Министр отметил очень успешный визит Президента Ильхама Алиева первого сентября 2019 года, в рамках которого была проведена серьезная работа по пяти дорожным картам

"Отдельно хочу сказать о результатах, состоявшихся в ходе визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию, в частности о достижении договоренности о разработке шестой дорожной карты в сфере развития цифровой экономики. Хочу заявить, что у нас уже есть первые результаты и мы будем работать над этим дальше." - сказал Орешкин.

Министр также отметил высокий темп товарооборота между Азербайджаном и Россией: "Статистика показывает что по итогам первых десяти месяцев в такой непростой год для всего мира, когда рост глобальной экономики показал минимальные с 2009 показатели, товарооборот уже увеличился на четверть по отношению к товарообороту за весь прошлый год".

Тем не менее, сказал Орешкин, развитие сотрудничества между Россией и Азербайджаном показывает продуктивные результаты не только в сфере торговли, но и во многих других разных направлениях, в частности, в сфере транспорта и инфраструктуры странами реализуется такой важный проект как строительство моста через реку Самур.

Напомним, сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит 18-м заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, на которой присутствуют заместители глав всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.