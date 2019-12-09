Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече обсуждались взаимные экономические связи и направления расширения сотрудничества между двумя странами.

Был подписан протокол о намерениях между министерством экономики Азербайджана и министерством экономического развития России.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития России Максим Орешкин.

Протокол предусматривает осуществление договоренностей о расширении двустороннего сотрудничества в сфере инноваций и развития человеческого капитала, достигнутых между Президентом России Владимиром Путиным и Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в рамках ее официального визита 20-25 ноября 2019 года в Россию.

Согласно документу, в течение трех месяцев со дня подписания Протокола стороны подготовят План мероприятий ("дорожная карта") по развитию сотрудничества в сфере инновационного развития и цифровой экономики, который будет включен в "План действий по развитию главных направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2024 года".

План действий охватит такие вопросы как создание соответствующей экспертной рабочей группы для обсуждения совместных проектов и мероприятий по сотрудничеству в сфере инноваций и цифровой экономики, создание в Азербайджане и совместное управление Центром инноваций, науки и технологий при сотрудничестве с ведущими вузами России, а также рассмотрение возможностей организации Совместного