https://news.day.az/economy/1184532.html Азербайджан и Россия значительно увеличили товарооборот
Азербайджан и Россия значительно увеличили товарооборот
В состав Азербайджано-российского делового совета входит 145 компаний и организаций. Об этом сказал на заседании Совета председатель правления Самед Гурбанов, сообщает в среду Trend c мероприятия, передает Day.Az.
Как отметил Гурбанов, следующее заседание Делового совета пройдет в 2020 году в новом составе.
Касаясь расширения состава Делового совета, председатель правления также упомянул значительное увеличение товарооборота между двумя странами с начала года.
Напомним, сегодня в Баку проходит седьмое с начала года заседание Азербайджано-российского делового совета.
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