В ноябре 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет 361,02 миллиона манатов, что на 31,5 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные ГТК, передает Day.Az.

В ноябре текущего года таможенные пошлины составили 89,5 миллиона манатов, или 25 процентов от всех поступлений, НДС - 253,02 миллиона манатов (70 процентов), акцизы - 13,53 миллиона манатов (четыре процента), дорожный налог - 4,962 миллиона манатов (около одного процента).

По сравнению с ноябрем прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 23,1 процента, от НДС - на 40,3 процента, от дорожного налога - на 11,2 процента.

Поступления от акцизов сократились на 20,6 процента.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.