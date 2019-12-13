В условиях профицита платежного баланса с начала года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 12,7% или на 5,7 млрд. долларов США и достигли 50,4 млрд. долларов.

Как сообщили АПА в Центральном банке Азербайджана, темпов экономического роста продолжают увеличиваться, передает Day.Az.

По официальной статистике, в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальный экономический рост составил 2,1%. Экономический рост составил в ненефтяном секторе 3,6% и это обусловлено в основном торговым сектором. Рост в ненефтяной промышленности составил 15,7%, в сельском хозяйстве 7,3%.

Основными факторами расширения внутренних потребностей являются повышение государственных социальных расходов и постепенный рост кредитной активности. В условиях расширения социально-направленных фискальных стимулов за 10 месяцев номинальные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,9%, что значительно превышает годичную инфляцию.