Азербайджанская "Azhazelnut" договорилась об экспортной поставке фундука в ОАЭ. Об этом сообщает министерство экономики страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Azhazelnut достигла предварительной договоренности по экспорту в январе 2020 года в ОАЭ фундука на $200 тыс.", - отмечается в сообщении.

Такая договоренность достигнута по итогам бизнес-миссии азербайджанских компаний в ОАЭ. В состав миссии вошли 24 компании, занимающиеся производство пищевой продукции и стройматериалов.

"Кроме этого, Azersun Holdinq и Gilan FMCG достигли договоренности об экспорте продукции в ОАЭ, в том числе в местные крупные маркеты, компания İdea - об открытии showroom в Абу-Даби. Компании "Ecodry", "AHEC", "Az-granata", "Brightman BMC", "BakuKonserv", "Salam Travel", "Novus E.R.A." в рамках бизнес-миссии провели переговоры с целью организации экспорта продукции", - подчеркивается в информации.

ООО "Azhazelnut" действует в Азербайджане с 2002 года. Компания занимается производством и экспортом фундука. При этом основными направлениями экспорта продукции являются Россия и страны Европы.