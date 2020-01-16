https://news.day.az/economy/1194729.html Азербайджан заработал больше 400 млн. на таможенных пошлинах - за 1 месяц

Азербайджан заработал больше 400 млн. на таможенных пошлинах - за 1 месяц

Экономика, 16 января 2020 21:35 79

В декабре 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет 402,28 миллиона манатов, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные ГТК.

В декабре 2019 года таможенные пошлины составили 110,653 миллиона манатов, или 27,5 процента от всех поступлений, НДС - 269 миллионов манатов (66,9 процентов), акцизы - 18,78 миллиона манатов (4,6 процента), дорожный налог - 3,855 миллиона манатов (менее одного процента).

По сравнению с декабрем прошлого года, поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли вдвое, от НДС - в 2,3 раза, от дорожного налога - на 5,9 процента.

Поступления от акцизов сократились на 20,6 процента.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям - таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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