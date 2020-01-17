Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело опросы среди 6 тыс. субъектов

В 2019 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана провело в Баку и регионах страны 15 опросов среди субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (МСБ). Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

Опросы касались вопросов подключения к электросети, реформ, проведенных в судебной системе, выдачи разрешений на строительство, применения корпоративного управления в компаниях, установления потребности предпринимателей в тренингах, реформ, проводимых в сфере улучшения бизнес-среды, экспортно-импортных операций, самозанятости.

В опросах участвовали около шести тысяч субъектов МСБ, озвучено более 180 вопросов.

Ответы были обобщены, проанализированы и в настоящее время проводятся соответствующие меры по результатам.