В Азербайджане публичные юрлица должны использовать средства госбюджета по назначению
Кабмин Азербайджана утвердил "Образцовую форму договора по выплате целевых средств за счет госбюджета публичным юридическим лицам, созданным от имени государства", сообщает Day.Az.
Решение уже применяется с 1 января 2020 года.
Согласно Форме, выплата средств охватывает соответствующий бюджетный год - с 1 января по 31 декабря.
Финансирование по этому договору осуществляется министерством с учетом распределения по месяцам и кварталам на основании документированных заказов, представленных публичным юридическим лицом или государственным органом (структурой), которому оно подчиняется, и на основании этого договора средства перечисляются на банковский счет публичного юридического лица.
Расходы по мероприятиям, осуществляемым публичным юридическим лицом на основании договора, не должны превышать размеры средств, предусмотренные для этих целей в государственном бюджете.
Министерство не дает гарантии на превышающую часть этих расходов, и недостающие средства могут быть получены от других привлеченных источников.
Должностные лица публичного юридического лица несут ответственность согласно Уголовному кодексу и Кодексу по административным нарушениям АР за использование не по назначению средств, выделенных из госбюджета в связи с исполнением этого договора.
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