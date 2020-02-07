Дом МСБ стал единым пространством предоставления услуг государство-бизнес ("G2B") и бизнес-бизнес ("B2B"), основанных на современных инновациях в соответствии с принципами оперативности, вежливости и гибкости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на церемонии открытия Дома МСБ в Хачмазе сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, в Доме МСБ будут предоставляться услуги по разработке бизнес- и маркетинговых планов стартап-проектов для предпринимателей, просвещению в бизнес-сфере, регистрации предпринимательской деятельности, облегчению доступа к ресурсам, логистическим и инфраструктурным сетям, внутренним и внешним рынкам, поддержка в ведении бухгалтерского учета, оформлении импорта-экспорта, а также приниматься меры по поощрению экспорта и другим направлениям.

"В целом, в Доме МСБ на начальном этапе будет представлено около 200 услуг "G2B" и до 100 - "B2B"", - подытожил Мамедов.

Напомним, что сегодня Агентство по развитию МСБ в Азербайджане сдало в эксплуатацию первый Дом МСБ в Хачмазе.

На церемонии открытия присутствовал министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления агентства Орхан Мамедов и глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев, а также предприниматели Губа-Хачмазского экономического района и представители СМИ.

Присутствовавшие на мероприятии предприниматели отметили роль Дома МСБ в их деятельности, и выразили признательность главе государства за отличные условия для ведения частного предпринимательства.