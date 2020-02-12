Теперь и сумгайытцы смогут насладиться вкусной пиццей в уютном и красивом интерьере нового филиала Domino's Pizza. Долгожданный сумгайытский филиал Domino's Pizza, наконец, открылся.

Филиал с современной, привлекательной и расслабляющей атмосферой расположен на улице 20 января, 14, позади Дворца культуры (Клуб Нариманова). Вы можете насладиться вкусной и горячей пиццей в новом филиале в центре Сумгайыта, в месте, которое все знают и могут легко найти.

Мы приглашаем каждого сумгайытца в Domino's Pizza, чтобы насладиться вкусной пиццей. В течение месяца скидка 50% на "Gəl-Al" на все пиццы среднего размера. Наша цель - быть рядом со всеми! Акция не распространяется на мясную пиццу Premium 4.

Отметим, что Domino's Pizza - одна из крупнейших в мире пиццерий, является американским брендом и была основана в 1960 году в Мичигане, США. Функционирует в Азербайджане с 2014 года и в настоящее время имеет 8 филиалов в трех городах - Баку, Сумгайыте, Хырдалане.

Другие филиалы Domino's Pizza расположены по следующим адресам:

Филиал Памятник - ул.М.Мушвига, 9А (рядом с памятником Нариманова)

Филиал Сахиль - пр.Азадлыг.3 (рядом с Домом правительства)

Филиал Гянджлик - Кероглу Рагимов, 3 (за "Каспиан Шоппингом")

Филиал Ази Асланов - Мухаммед Хади, 75 (около метро А.Асланов)

Филиал Гара Гараев - Пр. Г.Гараева, 345 (выход из метро)

Филиал Микрорайон - ул. Мир Джалала, 51 М (рядом с клиникой Elmed)

Филиал Хырдалан - Пр.Гейдара Алиева, 283