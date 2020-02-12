Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно повысила прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане на 2020 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК, ранее ОПЕК прогнозировала, что среднесуточная добыча нефти в стране за этот год составит 0,79 млн. баррелей. Согласно новому прогнозу, в 2020 году среднесуточная добыча нефти в стране составит 0,80 млн. баррелей.

В отчете отмечается, что в прошлом году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 0,79 млн. баррелей.

Отметим, на состоявшейся в декабре этого года в Вене VI встрече министров государств-членов ОПЕК+ было принято решение о сокращении ежедневной добычи нефти в I квартале 2020 года еще на 500 тыс. баррелей. Тем самым обязательство по ОПЕК+ в связи с сокращением ежедневной добычи нефти (с 1,2 млн. баррелей) доведено до 1,7 млн. баррелей. В целях поддержки процесса регулирования мирового нефтяного рынка Азербайджан также присоединился к новому соглашению о дополнительном сокращении добычи. Азербайджан сократит ежедневную добычу нефти еще на 7 тысяч баррелей. Таким образом, Азербайджан, обязательства которого увеличились до 27 тысяч баррелей, с января 2020 года должен сохранить суточную добычу в объеме 769 тысяч баррелей.

По данным Министерства энергетики, в январе текущего года ежедневная добыча нефти в Азербайджане составила 769 тыс. баррелей. Из них 678 тысяч баррелей - сырая нефть, 91 тысяча баррелей - конденсат.