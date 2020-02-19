Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) подписали меморандум о сотрудничестве по поддержке МСБ во время матчей в Баку в рамках Евро-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.

В рамках меморандума, с целью поддержки МСБ будет организована продажа продукции местных предпринимателей на территории фан-зоны ЕВРО-2020, которая будет организована в Баку на территории Национального парка в "Белом городе", а также в местах, прилегающих к Бакинскому олимпийскому стадиону.

Отметим, что в текущем году в Баку пройдет 16-й Чемпионат Европы по футболу. На Бакинском олимпийском стадионе будет проведено четыре игры Евро-2020. Три из них - игры группового этапа, одна игра - 1/4 финала.

Согласно расписанию игр УЕФА, три игры группы А, которые пройдут в Баку, состоятся 13, 17 и 21 июня. Матч 1/4 финала на Бакинском олимпийском стадионе будет проведен четвертого июля.