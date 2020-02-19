На торговой площадке Bloomberg со стороны Центрального банка Азербайджана (ЦБА) был проведен депозитный аукцион, в ходе которого финрегулятор страны привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА, передает Day.Az.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе превысил предложение почти в шесть раз, составив 597 миллионов манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,51 процента. Срок размещения средств - 28 дней.

Срок оплаты: 18 марта 2020 года.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых ЦБА привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.