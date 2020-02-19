В прошлом месяце снизились цены на земельные участки и частные дома в Баку.

Об этом в среду сказал Trend гендиректор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрат Ибрагимов.

По его словам, в течение января 2020 года цена на земельные участки снизились на 3,35 процента, однако, она выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6 процента.

Эксперт отметил, что также снизились на 6,96 процента цены на дачные дома, хотя и она выше аналогичного показателя прошлого года на 8,1 процента.

Ибрагимов добавил, что в течение месяца в ценах на индивидуальные жилые дома зарегистрирован рост в 2,52 процента, а в соотношении с отчетным периодом прошлого года рост составил 1,39 процента.