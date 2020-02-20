https://news.day.az/economy/1204708.html Азербайджан впервые экспортировал в Ливан фундук
Азербайджан впервые экспортировал в Ливан фундук
В 2019 году Азербайджан экспортировал около 20 тысяч тонн фундука на 125 миллионов долларов.
Об этом в четверг сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, передает Day.Az.
По его словам, в прошлом году в Ливан впервые экспортировался фундук: "В Ливан было отправлено около 20 тонн фундука на 100 тысяч долларов".
Оруджев отметил, что больше всего фундука из Азербайджана экспортируется в Россию, Германию и Италию.
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