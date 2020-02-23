Азербайджанский газ важен для Италии с точки зрения энергобезопасности.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник центра политических исследований OCP (Рабат, Марокко) и Французского института международных и стратегических отношений (Париж, Франция) Франсис Перрен.

Он отметил, что Трансадриатический трубопровод (TAP), являющийся частью "Южного газового коридора", позволит Европе, в том числе Италии впервые импортировать газ из региона Каспийского моря, с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

"Италия получит доступ к новому источнику газа, который важен с точки зрения энергетической безопасности. Азербайджанский газ также даст Италии преимущества в переговорах с другими поставщиками газа, так как при наличии нескольких конкурирующих поставщиков, импортирующая страна может получить более выгодные условия", - сказал Перрен.

Он отметил, что Италия является производителем газа, но добыча в стране невелика и имеет тенденцию к снижению.

"Эта страна импортирует большие объёмы газа, и, как и для каждого крупного импортера энергоресурсов, очень важно найти новые источники поставок газа, чтобы диверсифицировать свой импорт. По данным Международного энергетического агентства, за первые 11 месяцев 2019 года добыча природного газа в Италии упала на 10 процентов, а импорт газа вырос почти на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - пояснил эксперт.

Перрен сказал, что Италия является третьей по величине экономикой в ​​Европейском союзе (ЕС) после Германии и Франции (с учетом выхода Великобритании).

"Италия является вторым по величине потребителем газа в ЕС после Германии. Основными поставщиками газа Италии являются Россия, Алжир, Катар и Ливия, и Азербайджан скоро присоединится к списку поставщиков Италии",- заключил он.

Отметим, что Италия получит 8,8 миллиарда кубометров газа год по TAP. Ожидается, что поставки начнутся к концу 2020 года. По состоянию на конец января проект TAP завершен на 92 процента.