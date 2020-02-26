В Хачмазском центре развития малого и среднего бизнеса прошел тренинг с участием стартапов и малых предпринимателей Губа-Хачмазского экономического района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса ( МСБ).

На тренинге, посвященном корпоративному праву, была предоставлена подробная информация о трудовом праве, создании коммерческих структур, закрытии и открытии компании, управлении, банкротстве и др. вопросам, даны ответы на вопросы, интересующие субъектов МСБ.

Отметим, что Центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ), расположенный в Хачмазском доме МСБ, проводит тренинги и оказывает консультационные услуги малым и средним предпринимателям, а также лицам, начинающим бизнес.