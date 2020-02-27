Обеспечение многоуровневой безопасности деловой переписки по электронной почте и защита данных - наиболее актуальные вопросы кибербезопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной проходящему в Баку 27 февраля "Дню кибербезопасности от StealthMail и Microsoft", сказал представитель компании Microsoft.

По его словам, StealthMail - партнер компании Microsoft, который работает над созданием решений, направленных на то, чтобы сделать электронную почту безопасной и невидимой для серверов пересылки писем и мошенников. Данные решения дают полный контроль над данными внутри писем, ключами их шифрования и правами доступа, в результате чего обеспечивают полную защиту электронной переписки.

"На рынке Азербайджана команда StealthMail тщательно изучает имевшие место атаки, данные о которых предоставляются нам компаниями-партнерами, и это является одним из основных отправных моментов нашей деятельности", - отметил представитель компании StealthMail.

По его словам, одними из основных современных угроз в области кибербезопасности являются мошенничество, спуфинг атаки, то есть подмена данных, имперсонация, то есть выдача себя за другого человека или организация и фишинг. Именно по защите персональных данных от этих угроз и занимается StealthMail.

"Технологии, применяемые в свете создания описанных решений, позволяют защищать процесс передачи данных, осуществлять полный контроль над ключами шифрования, обеспечивают облачное хранение данных, резервное копирование в режиме реального времени и другие преимущества", - уточнил представитель компании StealthMail.

Отметим, команда StealthMail имеет опыт разработки и внедрения защищенных телекоммуникационных систем для крупных промышленных предприятий и служб экстренного реагирования, объединяющих центры управления полиции, пожарной службы и скорой помощи для координации совместных действий. На счету команды StealthMail также разработка и внедрение профессиональных систем связи TETRA (Professional Mobile Radio). Команда является создателем и разработчиком Secure Dynamic Communication Network and Protocol (SDNP).