С апреля этого года в Азербайджане начнутся работы по измерению скорости ветра.

Об этом было сказано на встрече замминистра энергетики Самира Велиева с директором Департамента энергетических и природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по России, Кавказу, Центральной Азии Аидой Ситдиковой, находящейся с визитом в Баку в рамках VI заседания Консультативного совета Южного газового коридора, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минэнерго.

На встрече было высоко оценено участие банка в финансировании проекта "Южный газовый коридор" (ЮКГ).

Ситдикова поинтересовалась состоянием выполнения пилотных проектов, осуществляемых компаниями по возобновляемой энергии ACWA Power и Masdar, работой по усилению сети.

Велиев отметил, что по этим проектам 7 рабочих групп выделили земельные участки, идут работы по закупу электроэнергии, подключению электростанций к электросети, подготовке договора о государственной гарантии и других договоров по выполнению проектов.

Выделение земельных участков под проекты уже подходит к концу, в сентябре планируется начать фазу строительства.

Сказав, что после принятия нового закона по возобновляемой энергии проекты по новым производственным мощностям будут выставлены на аукцион, замминистра отметил, что в этом процессе осуществляется эффективное сотрудничество с ЕБРР.

На встрече также были затронуты вопросы формирования нормативно-правовой базы, регулирующей проведение аукционов с банком, работа, проводимая по усилению сети для поддержки проектов возобновляемой энергии.