S&P Global Ratings подтвердил рейтинг "Азерэнержи" на уровне BB. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на S&P, передает Day.Az.

"Мы ожидаем, что "Азерэнержи" продолжит пользоваться постоянной государственной поддержкой. И полагаем, что существует высокая вероятность того, что Азербайджан окажет своевременную и достаточную государственную поддержку компании в случае финансового бедствия. Это отражено в нашем повышении рейтинга на четыре ступени BB. Мы считаем, что правительство будет продолжать концентрироваться на поддержке операций и инвестиций "Азерэнержи", - отмечается в сообщении.

Эксперты S&P подчеркивают, что долгосрочная дорожная карта Азербайджана для энергетического сектора предполагает приватизацию определенных энергетических активов, даже если они не ожидают, что компания будет приватизирована или значительно реструктурирована в ближайшие несколько лет. Поэтому агентство не уравнивает рейтинги по "Азерэнержи" с рейтингами по Азербайджану (BB + / Stable / B). Скорее, долгосрочный рейтинг по ней остается на ступеньку ниже, чем по суверенному рейтингу. Несмотря на значительные потребности в капиталовложениях, ожидается, что компания избежит любых долгов третьих лиц без государственных гарантий.

"После массового отключения электроэнергии в 2018 году, вызванного аварией на Мингячевирской теплоэлектростанции "Азерэнержи", правительство рассмотрело энергосистему страны и утвердило план реабилитации. В результате инвестиционная программа компании существенно увеличилась, и, как прогнозирует S&P, капиталовложения превысят 1 миллиард манатов (около 0,6 миллиарда долларов) в 2019-2020 годах.

Мы предполагаем, что компания будет генерировать стабильные средства от операционной деятельности (FFO) и частично финансировать свою инвестиционную программу за счет внутренних источников денежных средств. Мы также ожидаем, что министерство финансов будет покрывать любые нехватки ликвидности в компании, если это необходимо, в том числе путем софинансирования капиталовложений или обслуживания долга. Таким образом, мы продолжаем оценивать самостоятельный кредитный профиль "Азерэнержи" на уровне b-, принимая во внимание текущую государственную поддержку", - отмечается в сообщении агентства.