Азербайджан готов к нефтяным катаклизмам лучше других государств СНГ

Нестабильность в мировой экономике накапливалась достаточно долго, и в настоящее время механизмы, обеспечивавшие устойчивость глобальной экономики, перестали действовать.

Об этом Day.Az сказал российский эксперт, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко.

Под нестабильностью профессор подразумевает сделку ОПЕК+, закрытие рынков ведущих государств из-за коронавируса, а также новую статистику, подтверждающую начало спада в глобальной экономике.

Отметим, что нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне частично отыграла падение и снижается на 18,2%, торгуясь на отметке в $37,03 за баррель. На пике снижения цена нефти этого сорта опускалась до $31,02 за баррель (-31,5%).

"В такой ситуации рынки реагируют одинаково: горячие деньги уходят с развивающихся рынков, падают цены на сырье и ценные бумаги. От таких кризисов всегда выигрывают мировая валюта (доллар США), а также золото и долговые обязательства казначейства США", - полагает Ткаченко.

Как отметил профессор, нынешнее резкое падение цен на нефть вызвало панику в мировом сообществе.

"Лучшей реакцией было бы закрытие бирж и рынков на 2-3 дня, а затем начало диалога в рамках Большой двадцатки по восстановлению нормальной работы мировой экономики. G20 была создана осенью 2008 года в аналогичной панической ситуации на рынках, и примерно за полгода она справилась со стабилизацией рынков", - пояснил профессор.

Ткаченко заявил, что на нефтедобывающие страны этот кризис скажется негативно, так как упадут их доходы от экспорта. "Эти доходы восстановятся только после того, как восстановится экономический рост в ведущих экономиках планеты", - добавил он.

Вместе с тем, по словам профессора, Азербайджан подготовился к этому кризису лучше других государств СНГ.

"Поэтому правительство и Центральный банк вполне в состоянии обеспечить стабильность ключевых макроэкономических показателей: низкую инфляцию, стабильность валютного курса и отсутствие значительного дефицита государственного бюджета", - подчеркнул Ткаченко.

Профессор также добавил, что если Азербайджан сохранит значительные объемы внешней торговли, а также рост несырьевых секторов национальной экономики, то сможет защититься от негативных последствий кризиса.

"Азербайджану, как и всем другим государствам сейчас, необходимо сохранять хладнокровие", - заключил Станислав Ткаченко.

Абдул Керимханов