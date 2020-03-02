Страны, не располагающие собственными углеводородами, любят рассуждать о закате эпохи нефти, о нефтяном проклятии и тому подобном. Между тем, ни одна из них не способна обойтись без нефти и газа. Современный мир еще долго будет зависеть от углеводородов и колебаний цен на них.

Нефть - это проклятие только тогда, когда не можешь правильно распорядиться ею. Есть немало добывающих стран, оставшихся в хвосте экономического и цивилизационного развития. Азербайджан же на своем примере показал, что, правильно используя дарованные природой возможности, можно превратиться в сильную, независимую и самодостаточную страну, несмотря на оккупацию и давление извне.

При том, что Азербайджан в последние годы успешно развивает ненефтяную экономику и начинает активно продвигать альтернативную энергетику, нефтяной фактор пока что продолжает доминировать. Более того, этот фактор сыграл решающую роль в становлении и развитии независимого Азербайджана. О чем заявил, выступая на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, Президент Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что в современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль. Поэтому подписание в 1994 году "Контракта века" не было лишь коммерческим проектом.

"Для нас это был проект, позволивший выжить. Для нас это был проект, позволивший усилить государственность, экономику, обеспечить для наших граждан лучшую жизнь. Все это произошло. На нашем примере нефть - это не проклятие. Нефть была одним из средств, важнейших средств для достижения успеха, построения сильной страны, обеспечения нормальной жизни людей, для стабильности, безопасности, сосуществования в гармонии с соседями", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Роль "Контракта века" невозможно переоценить. По мнению известного политолога Расима Мусабекова, подписание этого контракта можно приравнять к провозглашению экономической независимости Азербайджана.

Именно этот контракт позволил в дальнейшем Азербайджану возродить собственную экономику и инфраструктуру, проводить достаточно независимую политику, сказал политолог в беседе с Day.Az.

"Подписание "Контракта века" проходило в крайне неблагоприятных условиях. Только остановилась война с Арменией, в стране был миллион беженцев, экономика была разрушена, молодая страна находилась в определенной дипломатической изоляции. Деятельность армянского лобби фактически привела к тому, что Азербайджан, подвергшийся агрессии, оказался под санкциями США - пресловутой 994-й поправки, запрещавшей оказание помощи нашей стране. В этих крайне неблагоприятных условиях, когда статус Каспия был неопределенным, когда в отношении "Контракта века" достаточно негативную позицию заняли влиятельные круги России, Ирана и Туркменистана, Общенациональный лидер Гейдар Алиев, используя в том числе личные связи в руководстве РФ, сумел нейтрализовать негативную реакцию Тегерана и Ашгабада и обеспечить подписание контракта, заложившего основу экономической независимости Азербайджана", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Наш собеседник также напомнил, что подписание "Контракта века" в определенном смысле помогло и Грузии сохранить свою независимость. Благодаря участию в БТД, эта страна обеспечила свою энергетическую безопасность и избежала перспективы превращения в чьего-то вассала. Крепкое грузинское государство построено, в том числе благодаря опоре на энергетическую поддержку Азербайджана, считает азербайджанский политолог.

"Да, этот контракт не был чисто коммерческим проектом. Глава государства прав, говоря, что "Контракт века" помог стране выжить. И, конечно, кому как не Президенту Ильхаму Алиеву знать обо всех трудностях, с которыми сталкивался Азербайджан, - ведь он с самого начала был задействован в переговорах и работе над проектом", - отметил Расим Мусабеков.

Азербайджанский лидер отметил, что руководство страны также активно работало над справедливым распределением богатств, потому что в ряде нефтедобывающих стран разница между богатыми и бедными очень большая. В Азербайджане же основная цель заключается в превращении черного золота в человеческий капитал.

Бесспорно, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) играет важную роль в поддержке макроэкономической стабильности страны. Средства, поступающие в фонд от реализации нефтяных контрактов, идут также на реализацию масштабных социальных проектов и поддержку расходной части государственного бюджета. Так, в минувшем году на улучшение социально-жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев SOFAZ было направлено 200 миллионов манатов. В целом, начиная с 2001 года, на финансирование этого проекта из средств фонда было направлено 2 595,5 миллиона долларов. За счет нефтяных доходов в различных регионах нашей страны был построен 71 поселок, оснащенный всеми необходимыми коммунальными условиями: жилыми домами, школами, детскими садами, больницами, центрами культуры, электрическими подстанциями, узлами связи, газовыми и водопроводными линиями.

В 2020 году в госбюджет предусмотрен трансферт из SOFAZ 11,35 миллиарда манатов. Это чуть меньше половины расходной части бюджета (26,914 миллиарда манатов). Как известно, госбюджет нынешнего года имеет серьезную социальную направленность, а значит, поступающие от нефтяных контрактов средства пойдут на реализацию социальных проектов, решение проблем вынужденных переселенцев, финансирование роста пенсий и зарплат и так далее.

Есть масса примеров, доказывающих, что нефть в Азербайджане работает на развитие. Так, за последние 16 лет уровень бедности в стране сократился с 50 процентов до 4,8 процента, экономика выросла в 3,4 раза, а валютные резервы сегодня в 6 раз превышают внешний долг. Средняя заработная плата выросла в 11 раз, средняя пенсия - в 8 раз. На прочной основе, созданной благодаря нефтяному фактору, сегодня создается массив ненефтяной экономики, с каждым годом отвоевывающая все большую долю в ВВП.

Лейла Таривердиева