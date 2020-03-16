У Азербайджана достаточно резервов, чтобы справиться и с коронавирусом, и с падением цен на нефть

У Азербайджана достаточно резервов, чтобы справиться с теми рисками, которые возникли в мире из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, председатель российского движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров.

По словам Федорова, падение цен на нефть не могло не отразиться на ситуации на международном валютном рынке. "Падение цен нефть уже привело к снижению курса рубля. Аналогичные финансовые проблемы могут возникнуть у других нефтедобывающих стран", - пояснил Федоров.

Эксперт отметил, что Азербайджан достаточно подготовился к ненышнему развитию событий. "В условиях нового витка мирового экономического кризиса и рисков, с этим связанных, достаточные резервы Азербайджана позволят минимизировать возможные потери", - подчеркнул Федоров.

Среди других факторов, которые могут способствовать устойчивости азербайджанской экономики, эксперт назвал более выгодные условия кредитования для национальной финансовой системы, перспективы поддержания благоприятного инвестиционного климата, и резервы для социальных выплат.

Напомним, что цены на нефть упали на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне частично отыграла падение. На пике снижения цена нефти этого сорта опускалась до $31,02 за баррель (-31,5%).

Абдул Керимханов