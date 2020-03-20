Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Международном банке Азербайджана
Обнародованы банковские реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Международном банке.
Информация о банковских реквизитах счета Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом, открытого в Международном банке Азербайджана в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 19 марта, в манатах и иностранной валюте:
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu
VÖEN
Счет No: AZN AZ35IBAZ38090019446480698204
Банк: Центральный филиал Международного банка Азербайджана
Адрес банка: г. Баку, улица Тагиева, 3, телефон: 498 91 25, 49 8 84 87
Swift Code: IBAZAZ2X
Кореспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944
Код: 805722
VÖİN банка 9900001881
For international transfers USD
Correspondent bank: Citibank NA, New York
S.W.I.F.T. Code CITIUS33
Correspondent account: USD 36083186
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku city, Z. Tagiyev str, 3
Telefon: 4989125, 4938487
S.W.I.F.T. Code IBAZAZ2X
Beneficiary: KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK
FONDU
Beneficiary account: AZ25IBAZ38190018406480698204
|
Additional bank correspondents
American Express Bank LTD, New York
|
AEIBUS33
|
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
|
BKTRUS33
|
JP Morgan Chase Bank, New York
|
CHASUS33
|
Wachovia Bank NA, New York
|
PNBPUS3NNYC
|
HSBC Bank USA, New York
|
MRMDUS33
|
UBS AG, Zurich
|
UBSWCHZH80A
|
Turkiye Is Bankasi A.S., Istanbul
|
ISBKTRIS
|
ABB MOSCOW,Moskva
|
IBAZRUMM
For international transfers EUR
|
Beneficiary bank
|
The International Bank of Azerbaijan
|
Bank address
|
Z. Tagiyev str. 3, phone 4989125, 4988487
|
SWIFT:
|
IBAZAZ2X
|
Beneficiary:
|
KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK FONDU
|
Beneficiary account
No: IBAN:
|
AZ05IBAZ38190019786480698204
|
Additional correspondent bank
Commerzbank AG,Frankfurt am Main
SWIFT: COBADEFF
|
400 88 66030 01 EUR
|
Detsche Bank AG,Frankfurt am Main SWIFT: DEUTDEFF
|
EUR 949949200
USD 949949200
For intertanional transfers GBP
|
BENEFICIARY:
BENEFICIARY ACCOUNT (IBAN):
BENEFICIARY BANK:
SWIFT CODE:
BANK ADDRESS:
CORRESPONDENT BANKS:
CORRESPONDENT ACCOUNT:
|
KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK FONDU
AZ20IBAZ38190018266480698204
The International Bank of Azerbaijan
IBAZAZ2X
AZERBAIJAN, BAKU, 3. H.Z. TAGHIYEV STR.
BARCLAYS BANK , LONDON
GBP 20325390764345
STANDARD CHARTERED BANK, LONDON GBP 01265157201
For international transfers RUR
CORRESPONDENT BANK International Bank of Azerbaijan, MOSCOW
Correspondent Account RUR 30111810800000000001
BENEFICIARY BANK The International Bank of Azerbaijan Republic
BANK ADDRESS: Bakû , TAGHIYEV Str.3, AZ 1005
S.W.I.F.T. Code IBAZAZ2X
BENEFICIARY : KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK
FONDU
BENEFICIARY ACCOUNT: AZ42IBAZ38190018106480698204
ADDITIONAL BANK CORRESPONDENTS
Inetrnational Bank of Azerbaijan, MOSCOW USD 30111840800000000001
RUR 30111810800000000001
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре