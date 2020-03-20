https://news.day.az/economy/1214612.html Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Международном банке Азербайджана

Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Международном банке Азербайджана

Экономика, 20 марта 2020 16:38 512
Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Международном банке Азербайджана

Обнародованы банковские реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Международном банке.

Информация о банковских реквизитах счета Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом, открытого в Международном банке Азербайджана в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 19 марта, в манатах и иностранной валюте:

Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu

VÖEN

Счет No: AZN AZ35IBAZ38090019446480698204

Банк: Центральный филиал Международного банка Азербайджана

Адрес банка: г. Баку, улица Тагиева, 3, телефон: 498 91 25, 49 8 84 87

Swift Code: IBAZAZ2X

Кореспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944

Код: 805722

VÖİN банка 9900001881

For international transfers USD

Correspondent bank: Citibank NA, New York

S.W.I.F.T. Code CITIUS33

Correspondent account: USD 36083186

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku city, Z. Tagiyev str, 3

Telefon: 4989125, 4938487

S.W.I.F.T. Code IBAZAZ2X

Beneficiary: KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK

FONDU

Beneficiary account: AZ25IBAZ38190018406480698204

Additional bank correspondents

American Express Bank LTD, New York

AEIBUS33

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York

BKTRUS33

JP Morgan Chase Bank, New York

CHASUS33

Wachovia Bank NA, New York

PNBPUS3NNYC

HSBC Bank USA, New York

MRMDUS33

UBS AG, Zurich

UBSWCHZH80A

Turkiye Is Bankasi A.S., Istanbul

ISBKTRIS

ABB MOSCOW,Moskva

IBAZRUMM

For international transfers EUR

Beneficiary bank

The International Bank of Azerbaijan

Bank address

Z. Tagiyev str. 3, phone 4989125, 4988487

 

SWIFT:

IBAZAZ2X

Beneficiary:

KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK FONDU

Beneficiary account

No: IBAN:

AZ05IBAZ38190019786480698204

Additional correspondent bank

Commerzbank AG,Frankfurt am Main

SWIFT: COBADEFF

400 88 66030 01 EUR

Detsche Bank AG,Frankfurt am Main SWIFT: DEUTDEFF

EUR 949949200

USD 949949200

For intertanional transfers GBP

BENEFICIARY:

BENEFICIARY ACCOUNT (IBAN):

BENEFICIARY BANK:

SWIFT CODE:

BANK ADDRESS:

CORRESPONDENT BANKS:

CORRESPONDENT ACCOUNT:

KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK FONDU

AZ20IBAZ38190018266480698204

The International Bank of Azerbaijan

IBAZAZ2X

AZERBAIJAN, BAKU, 3. H.Z. TAGHIYEV STR.

BARCLAYS BANK , LONDON

GBP 20325390764345

STANDARD CHARTERED BANK, LONDON GBP 01265157201

For international transfers RUR

CORRESPONDENT BANK International Bank of Azerbaijan, MOSCOW

Correspondent Account RUR 30111810800000000001

BENEFICIARY BANK The International Bank of Azerbaijan Republic

BANK ADDRESS: Bakû , TAGHIYEV Str.3, AZ 1005

S.W.I.F.T. Code IBAZAZ2X

BENEFICIARY : KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK

FONDU

BENEFICIARY ACCOUNT: AZ42IBAZ38190018106480698204

ADDITIONAL BANK CORRESPONDENTS

Inetrnational Bank of Azerbaijan, MOSCOW USD 30111840800000000001

RUR 30111810800000000001

 
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