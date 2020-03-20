Гендиректор ITALDIZAIN: Праздник остается праздником, и наша задача, как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым
Еще два месяца назад никто не мог предположить, что простая вирусная инфекция повергнет города, страны, да что там страны, континенты, весь мир в состояние шока и ступора. Но, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня. Мы, как страна, не стоим особняком от этого процесса. Правительство страны и, в первую очередь, глава государства предпринимают все необходимые меры по обузданию распространения этого вируса. И мы, все граждане этой страны, с пониманием относимся к введению столь необходимых ограничительных мер и всячески содействуем их соблюдению. Поддерживать данные меры должен также частный сектор, а именно бизнес.
Для оценки влияния ситуации на бизнес, Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей комментарий Эльчина Зейналова, генерального директора компании ITALDIZAIN:
"Вряд ли кто-то вспомнит, что традиционно зеленый и "сладкий" праздник Новруз проходил в такой сложной обстановке. Но праздник остается праздником, и наша задача, как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым.
Традиционно в преддверие Новруза двери магазинов холдинга ITALDIZAIN не закрывались. Люди спешили подготовиться к празднику, приобрести давно задуманные предметы обихода, купить подарки родным и близким, но в этом году ситуация с вирусом принуждает их быть более осторожными и люди более склонны отложить визиты в магазины "на потом". И тогда мы решили - мы идем к вам. ITALDIZAIN наладила систему удаленного приема заказов по телефону, а также бесплатной доставки на дом, чтобы праздник в доме был!
При этом, следует отметить, что в это сложное время и самому бизнесу непросто. Серьёзно снизилась посещаемость магазинов, упал и объем продаж, и обороты, а значит и доходы бутиков, в которых работают такие же простые люди, которых также не может не волновать сложившаяся ситуация как с эпидемиологической точки зрения, так и с точки зрения беспокойства за будущее.
В первую очередь, ITALDIZAIN обеспечил финансовую безопасность собственных сотрудников. В условиях экономического давления на бизнес в связи с распространением вируса, холдинг продолжает выполнять обязательства перед сотрудниками, от благосостояния которых зависит, в первую очередь, благополучие самой компании. Помимо обеспечения штатных выплат, были осуществлены также дополнительные меры. К примеру, сотрудники старше 60 лет, беременные, а также работники, подверженные повышенному риску были обеспечены со стороны компании бессрочным оплачиваемым отпуском, позволяющим им соблюдать в полной мере рекомендуемую профессионалами самоизоляцию.
Социальная ответственность, ответственность компании за каждого своего клиента и сотрудника всегда являлись приоритетом для холдинга ITALDIZAIN. Нами предприняты все предписанные меры предосторожности. Сотрудники, незадействованные в повседневной работе салонов, были отпущены домой для дистанционной работы. Все работающие сотрудники обеспечены в необходимом количестве предметами личной гигиены, респираторными масками. Во всех магазинах установлены емкости для дезинфекции рук.
И да, каждый наш сотрудник по-особому важен для нас. Компания ITALDIZAIN потратила много сил и времени для профессиональной подготовки каждого из наших коллег. Мы понимаем их беспокойство в это непростое время и хотели бы заверить всех и каждого, независимо от того, где он сегодня трудится - на своем рабочем месте, дома или доставляет заказы нашим клиентам на дом - их социальная безопасность гарантирована. Несмотря на все сложности, их зарплата будет выплачена в полном объеме и в срок. Пусть этот праздник весны будет теплым и светлым для всех, а все тревоги и беспокойства уйдут в прошлое".
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