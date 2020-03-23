Бизнесу в Азербайджане предоставят различные льготы из-за ситуации вокруг коронавируса.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине, посвященного введению в стране особого карантинного режима.

По его словам, предпринимателям будут предоставляться льготы в различной форме - для того, чтобы они сумели соблюсти принципы социальной ответственности и сохранили рабочие места для своих сотрудников.



"Отмечу, что к примеру, руководство крупного торгового центра "Седерек" объявило, что с 15 марта по 15 апреля все арендаторы будут освобождены от выплат", - добавил Мамедов.

Представитель Кабмина подчеркнул также, что для кафе и ресторанов, несмотря на ограничение графика их работы, сохранен свободный график работы по доставке заказов и заказах онлайн. "Никаких ограничений в этом направлении сделано не будет", - отметил Мамедов.