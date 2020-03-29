Азербайджан будет экспортировать автомобили

В 2020 году Азербайджан начнет экспорт автомобилей за рубеж. Об этом заявил Trend председатель Ассоциации производителей машин и оборудования Эмин Ахундов, передает Day.Az.

"С октября 2018 года по февраль 2020 года компания ОАО "Азермаш" произвела 4 тысячи машин. В апреле текущего года планируется начать первый экспорт в Украину. Следующим этапом в 2020 году будет экспорт в Узбекистан. Но о сроках пока говорить рано", - сказал Ахундов.

Далее он оценил спрос внутреннего рынка Азербайджана на электромобили.

"На сегодняшний день на местном рынке невелик спрос на электромобили, но Азербайджан способен в ближайшем будущем создать необходимую инфраструктуру для перехода на 50 процентов к использованию электромобилей. Цена нового электрокара превышает 20 тысяч долларов, и пока что они не могут в достаточной степени применяться в зимнее время.

Между тем на производство электромобилей требуется намного меньше средств, чем на автомобили с бензиновым двигателем. Переход к электромобилям не только с экологической, но и с экономической точки зрения для производителей машин будет более выгодным", - считает Ахундов.

Касаясь темы расширения производства, он отметил, что в настоящее время продолжается строительство завода по производству малотоннажных грузовиков и микроавтобусов в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана, завершение которого ожидается к лету текущего года.

"По нашим расчетам, строительство этого объекта будет завершено к июню 2020 года. Доля "Азермаш" в строительстве завода по производству малотоннажных грузовиков составит 100 процентов", - сказал собеседник.

Отметим, что Ассоциация производителей машин и оборудования была создана в 2019 году. Официальное открытие завода по производству легковых автомобилей "Азермаш" состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar.

Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.