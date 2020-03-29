В Баку c предпринимателями обсудили влияние коронавируса на частный сектор

Состоялись обсуждения по изучению влияния коронавируса на частный образовательный сектор и спортивно-оздоровительный сектор, сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

По сообщению ведомства, с целью изучения влияния пандемии коронавируса COVID-19 на частные дошкольные образовательные учреждения, языковые и подготовительные курсы, спортивно-оздоровительный сектор состоялись обсуждения с предпринимателями, работающими в этих областях.

"В ходе обсуждений, организованных министерством экономики в формате видеоконференции, с участием представителей министерств налогов, а также труда и социальной защиты населения, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики, Национальной конфедерации организаций предпринимателей было отмечено, что в связи с введением особого карантинного режима и социальной изоляции населения предприниматели, работающие в этих сферах, также сталкиваются с негативным воздействием. Также были обсуждены пути минимизации влияния коронавирусной инфекции", - отмечается в информации.

Согласно данным, предприниматели были проинформированы о проделанной в этом направлении работе и намеченных мероприятиях, а также о том, что предложения будут обсуждаться в рабочей группе, созданной для оценки влияния коронавирусной пандемии на экономику Азербайджана.

В ходе обсуждения еще раз было доведено до сведения представителей частного сектора значение дальнейшего повышения социальной-корпоративной ответственности в нынешних условиях, рекомендовано не допускать сокращений и увольнений работников.