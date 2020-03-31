Цены на нефть выросли на более чем 2%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,12% и составила $26,98 за баррель по состоянию на утро 31 марта, передает ТАСС.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составила $21,23 за баррель (плюс 5,67%).

Накануне цена нефти Brent опускалась до уровня марта 2002 года - до $21,76 за баррель, стоимость нефти WTI падала до $20,1 за баррель.