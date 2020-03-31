https://news.day.az/economy/1218005.html Цены на нефть выросли на более чем 2%
Цены на нефть выросли на более чем 2%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,12% и составила $26,98 за баррель по состоянию на утро 31 марта, передает ТАСС.
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составила $21,23 за баррель (плюс 5,67%).
Накануне цена нефти Brent опускалась до уровня марта 2002 года - до $21,76 за баррель, стоимость нефти WTI падала до $20,1 за баррель.
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