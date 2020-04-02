Предпринимаются серьезные шаги по минимизации последствий вируса для экономики Азербайджана

Предпринимаются серьезные шаги по минимизации ущерба, который может быть нанесен экономике в результате борьбы с распространением пандемии коронавируса в Азербайджане.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов, передает Day.Az .

Депутат сказал, что основная цель - выйти из этой ситуации с меньшими потерями:

"Как вам известно, распоряжением Президента Ильхама Алиева созданы четыре рабочие группы по устранению ущерба, который может быть нанесен экономике Азербайджана. В частности, эти группы призваны оказывать помощь юридическим и физическим лицам, предпринимателям, обеспечить устойчивую занятость, сохранить стабильность курса маната и другие".

Османов отметил, что целью всех принятых мер является защита здоровья населения Азербайджана и устранение ущерба, который может быть нанесен нашей экономике:

"Здесь на каждого жителя страны также ложится большая ответственность. Каждый должен соблюдать правила, установленные Оперативным штабом, изолировать себя, не выходить из дома без крайней необходимости, защищать здоровье свое и членов семьи. Тем самым мы защищаем наше общество, государство в целом. Если мы продемонстрируем солидарность в этом вопросе, мы получим минимальный ущерб от этой пандемии".

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания). В связи с этим деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизни и деятельности людей, прекращена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.