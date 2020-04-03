Азербайджан значительно увеличил экспорт товаров посредством "единого окна"

Общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" в марте 2020 года составил 15,3 миллиона долларов, что на 52,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе-марте Центр поддержки экспорта "Единое окно" выдал сотням предпринимателей соответствующие сертификаты на экспорт, в результате чего был осуществлен экспорт ненефтяной продукции на сумму более 37 миллионов долларов США.

Согласно данным отчета, в этот период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было экспортировано ненефтяной продукции на 43,5 процента больше.

Напомним, что в 2019 году общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" составил 140,4 миллиона долларов, что на 6,4 процента меньше показателя 2018 года, который составил 150 миллионов долларов.