Новая сделка ОПЕК+ будет выгодна Азербайджану

Новая cделка ОПЕК+ способствует притоку новых инвестиций в энергетические проекты Азербайджана.

Об этом сказал Trend аналитик российского Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя предстоящую встречу стран ОПЕК+, которая пройдет 6 апреля в формате видеоконференции.

Аналитик отметил, что странам-производителям, в том числе и Азербайджану, новая сделка ОПЕК+ будет выгодна, так как имеет важное значение для притока новых инвестиций в энергопроекты: "В современных условиях инвесторы по всему миру сокращали вложения в проекты. Однако положительный исход встречи для Азербайджана означает постепенное понижение объемов добычи углеводородов".

Эксперт считает, что сам возврат к переговорам - позитивный факт, так как это означает заморозку планов по увеличению добычи в условиях нынешнего отсутствия квот на добычу: "Ведь ранее планы Саудовской Аравии по наращиванию добычи на 3 миллиона баррелей в сутки привели к обрушению цен. На предстоящей встрече стороны должны договориться о квотах на второй квартал - это 10 миллионов баррелей в сутки - очень большой объем сокращения. О таком объеме стороны могут договориться только в том случае, если больше половины из него возьмет на себя Саудовская Аравия. России будет сложно взять на себя обязательства сократить добычу более чем на 0,5 миллионов баррелей в сутки. При этом Россия намекает на то, что если низкие цены вредят всем производителям, то и участвовать в сокращении должны все, в том числе и США. Но американцам будет тяжело присоединиться к сделке ОПЕК+, так как подобные договоренности запрещены законами США".

Согласно словам Юшкова, позитивным сценарием было бы заключение договора о неповышении производства нефти во втором квартале по сравнению с уровнем первого: "А на второй квартал можно было бы уже реально оценить объемы сокращения, которые нужно сделать, чтобы сбалансировать рынок, так как к тому моменту восстановится хотя бы часть спроса. Китай же уже выходит к нормальному потреблению нефти, так как отменяет карантинные меры".

Отметим, что ранее страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако на заседании 6 марта страны ОПЕК и ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделок на текущих условиях. В результате 1 апреля 2020 года действие ограничений прекращается.