Мировой рынок нефти и Азербайджан: что происходит?

В ходе состоявшегося 9 апреля девятого заседания министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в формате видеоконференции была принята "Декларация о сотрудничестве", предусматривающая снижение суточной добычи нефти в три этапа по сравнению с уровнем октября 2018 года. Страны ОПЕК+ в мае-июне сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, что составляет 23% от уровня октября 2018 года. Производственные обязательства составили 6,085 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК и 3,915 миллиона баррелей в сутки для стран-нечленов ОПЕК.

10 апреля состоялось внеочередное заседание министров энергетики стран G20, участники которого обязались принять немедленные меры по обеспечению стабильности энергетического рынка на фоне пандемии коронавируса. В коммюнике по итогам заседания "большой двадцатки" говорится о признании приверженности производителей стабилизации энергетических рынков.

В сложившихся непростых условиях на мировом нефтяном рынке крайне важными для стабилизации ситуации было принятие решений не только со стороны ОПЕК+, но и со стороны значительно большего количества акторов. И на саммите G20 это произошло, сказал в беседе с Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

Мы видим, что в условиях кризиса в мировой экономике, нефтяное предложение, по некоторым данным, примерно на 20 млн. баррелей превышает спрос. В связи с этим имелась серьезная угроза переполнения нефтехранилищ, что могло привести к коллапсу на мировом нефтяном рынке.

"Считаю, что решения, принятые в течение последних дней, очень важны. Вначале решение о снижении добычи на 10 млн. баррелей приняли страны ОПЕК+, потом в рамках саммита G20 к ним присоединились другие мировые производители - США, Канада, Бразилия, Мексика, Норвегия. Путем согласования и определенного консенсуса было принято решение о выводе с рынка 15 млн. баррелей нефти в сутки. Что, несомненно, может в определенной степени стабилизировать ситуацию на мировом нефтяном рынке и позволит сформировать в краткосрочной перспективе цену нефти на уровне приблизительно 35 долларов. Это очень важно, потому что позволит сохранить мировую нефтедобычу", - сказал экономист.

По мнению Эльшада Мамедова, постепенно спрос на нефть будет восстанавливаться. Это следует и из решений ОПЕК+ и G20, в которых обозначено постепенное наращивание нефтедобычи в последующие годы.

В любом случае, решение о выводе 15 млн. баррелей с нефтяного рынка очень важно и для Азербайджана. Для наращивания инвестиционных потоков, для налаживания ситуации на валютном и финансовом рынке, выполнения бюджетных обязательств крайне важна стабилизация мировых цен на нефть и возможность стабильного функционирования отечественной нефтяной промышленности, подчеркнул Эльшад Мамедов.

По мнению эксперта по вопросам экономики, главы Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхама Шабана, был предпринят очень радикальный шаг, самый радикальный из когда-либо принятых участниками нефтяного рынка для его стабилизации. Никогда в истории ОПЕК и ОПЕК+ не было такого, чтобы производители шли на сокращение добычи в подобных объемах.

"Никогда еще не было, чтобы участники рынка выразили желание пойти на эти радикальные меры за такой короткий срок - всего за 60 суток. Все слишком неожиданно, поэтому многие аналитики с некоторым сомнением относятся к тому, что достигнутое соглашение будет реализовано.

Рынок пока не знает механизма реализации того, что обещано. Возьмем хотя бы участницу переговоров Россию. Известно, как трудно было заставить ее пойти на договоренность. Известно также, что две третьих месторождений этой страны старые. Сокращение в подобных объемах, а затем восстановление на этих старых скважинах потребует очень больших расходов. В Саудовской Аравии все гораздо проще и сокращение на 2,5 млн. для них больших проблем не составит. Так же, как и для США, где добычу на сланцевых месторождениях можно восстановить за 15-20 дней", - сказал эксперт в беседе с Day.Az.

Ильхам Шабан также пояснил, почему цены после достигнутых соглашений не поднялись так же резко, как резко упали месяц назад.

Дело в том, что уже неделю назад рынок был пропитан ожиданиями, отметил эксперт. Дональд Трамп уже больше недели почти ежедневно говорил о наличии договоренностей и планах убрать с рынка 10-15 миллионов баррелей. Рынок базировался на этой информации, это позитив, и цены с этого момента находились на отметке выше 30 долларов. То есть они поднялись почти на 10 долларов и варьируются пока в определенном коридоре 32-34 доллара.

"Проще говоря, рынок был уже готов и пока не получил новых сигналов для подогрева. Не секрет, что рынок сегодня напуган наступающим серьезным мировым кризисом, из которого, как предрекают международные организации, человечество выйдет только в следующем году. Ожидается, что после завершения пандемии коронавируса мировая экономика начнет быстро падать. В любом случае, сегодня никто не знает четко, как поведет себя мировой рынок. Международные организации подведут итоги и обнародуют данные только в начале мая. Будем надеяться на лучшее", - заключил эксперт.

Отметим, что Азербайджан присоединился к "Декларация о сотрудничестве", согласованной на видеоконференции министров стран ОПЕК и ОПЕК+. Наша страна тоже взяла на себя новые обязательства, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти и стабилизировать цены на нефть.

Комментируя новое соглашение, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов высоко оценил решение ОПЕК и стран, не входящих в организацию. По мнению главы ведомства, это уже действительность, что мы можем решить существующую глобальную проблему не по отдельности, а в условиях глобального сотрудничества.

Лейла Таривердиева